Ряд российских пенсионеров может рассчитывать на получение от государства некоторых выплат и льгот.

Однако для этого пенсионер должен являться ветераном труда. Кроме того, его пенсия должна составлять сумму менее 20 тысяч рублей в месяц. Выплаты, как уточняется, могут являться федеральными, а также региональными. В ситуации с региональными пособиями, как сообщается, выплаты зачастую более существенные, чем федеральные.

К примеру, в Нижегородской области пенсионер, которые подходит под требования, получает ежемесячно выплату в размере 508 рублей. Кроме того, ему положена скидка на оплату ЖКХ в размере 50%. Ещё одна льгота – 591 рубль каждый квартал как компенсация расходов на приобретение твёрдого топлива. Также пенсионерам полагаются льготные путёвки в санатории и центры социальной реабилитации.