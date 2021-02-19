Беременная стюардесса по имени Алена из РФ поразила своих поклонников новым фото, на котором она предстала перед ними абсолютно голой.

Необычный фотоснимок появился на ее страничке в социальной сети «Инстаграм». На ней девушка стоит перед зеркалом без одежды, прикрыв свои прелести. В подписи к фотографии интернет-знаменитость отметила, что порой ощущает себя «бегемотиком», а в некоторых случаях – «богиней плодородия». Она добавила, что в любом случае ей будет не хватать «этих сочных форм».

Всего за сутки снимок смог набрать почти 60 тысяч отметок «нравится». В комментариях к записи пользователи забросали Алену комплиментами, отметив, что беременность пошла ей на пользу. Многие назвали ее очень женственной и красивой.