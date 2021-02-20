Наталья Уклеина, врач-терапевт из РФ, предупредила об опасности передозировки витамином D при решении его самостоятельного приема.

После появления информации о том, что недостаток витамина D приводит к более тяжелой форме коронавируса, многие начали употреблять его без назначения врача. Однако подобное решение может привести к передозировке и появлению острых аллергических реакций, в том числе головной боли, зуда и тошноты.

Медик отметила, что аллергия зачастую проявляется из-за разнообразных добавок, которые включаются в состав таблеток для улучшения их вкусовых качеств. Уклеина добавила, что суточная норма витамина D не должна превышать 600 ME. При этом его нехватка в организме может привести к усталости, болям в мышцах и подавленному настроению.