Российские конструкторы разрабатывают новейшую гиперзвуковую ракету «Гремлин», дальность поражения целей которой составит до полутора тысяч километров. Процесс создания вооружения идет с 2018 года, а на 2023-й намечено проведение первых испытаний.

«Гремлин» — это управляемый гиперзвуковой ракетный комплекс, который, по словам конструкторов, сможет разгоняться до скорости в 6 чисел Маха. Остальные характеристики строго засекречены, поэтому больше подробностей появится лишь после испытаний.

По обрывочным сведениям, время от времени все же появляющимся в сети, размеры ракет «Гремлин» будут меньшими, чем у «Кинжалов». Это позволяет предположить, что они разрабатываются в качестве универсального оружия для наземного, надводного или воздушного базирования.