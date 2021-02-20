Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские конструкторы разрабатывают новейшую гиперзвуковую ракету «Гремлин», дальность поражения целей которой составит до полутора тысяч километров. Процесс создания вооружения идет с 2018 года, а на 2023-й намечено проведение первых испытаний.

«Гремлин» — это управляемый гиперзвуковой ракетный комплекс, который, по словам конструкторов, сможет разгоняться до скорости в 6 чисел Маха. Остальные характеристики строго засекречены, поэтому больше подробностей появится лишь после испытаний.

По обрывочным сведениям, время от времени все же появляющимся в сети, размеры ракет «Гремлин» будут меньшими, чем у «Кинжалов». Это позволяет предположить, что они разрабатываются в качестве универсального оружия для наземного, надводного или воздушного базирования.

Вам может понравиться

Активность России на западе создает “угрозу безопасности” Эстонии

Усиление Вооруженных Сил РФ на западе страны несет в себе «угрозу безопасности»…

ВРУ признала Януковича виновным в потере Крыма и Донбасса

ВР Украины приняла постановление, согласно которому бывший президент Виктор Янукович «назначен» виновным…

Скабеева жестко прокомментировала слив видео из закулисья своей программы

В Сети распространяется видеозапись, на которой телеведущая Ольга Скабеева нервно беседует с…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |