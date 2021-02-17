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Американское Министерство финансов опубликовало информацию о том, что РФ в декабре прошлого года вложила в госбумаги Соединенных Штатов около 1 миллиарда 100 миллионов долларов.

На данный момент времени объем вложений России в американские гособлигации составляет 6 миллиардов долларов, причем в краткосрочных Москва держит 4 миллиарда 800 миллионов долларов, а в долгосрочных – 1 миллиард 200 миллионов долларов. Однако это все равно несоизмеримо меньше, чем в 2013 году, когда РФ держала в госбумагах США более 164 миллиардов долларов.

В СМИ напоминают, что Россия начала постепенно выводить резервы из американских государственных облигаций около 7 лет назад. Резкое сокращение вложений было зафиксировано в 2018 году, когда их показатель всего за пару месяцев упал с 96 миллиардов до 14 миллиардов 900 миллионов долларов.

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