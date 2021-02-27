Налет американских ВВС на Сирию завершился с минимальными потерями для боевиков, сообщает портал Avia. Pro. В результате атаки были повреждены КПП и мобильный вагончик, в котором, помимо всего прочего, еще и никого не было.

Эксперты считают, что причиной столь неудовлетворительных результатов может быть воздействие на американские ракеты российских систем радиоэлектронной борьбы. Они заявляют, что совсем не обязательно их использовали военные из РФ, находящиеся на территории Сирии. Подобные комплексы имеются и в распоряжении Ирана.

По мнению специалистов, ничего сложного в том, чтобы «сбить с курса» американские ракеты, не было. Все дело в том, что ВВС США используются электронное оборудование для навигации по спутникам. Поэтому средства РЭБ просто подавили сигналы из космоса и заблокировали возможность точного наведения боеприпасов.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил о совершенно бессмысленном предупреждении Соединенных Штатов о грядущем ударе всего за пять минут до атаки. Эксперты считают, что этого времени вполне достаточно, чтобы развернуть комплекс РЭБ и разорвать связь между спутником и системой наведения.