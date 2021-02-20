В субботу на авиабазу «Хмеймим» в Сирию отправился транспортный самолет Ту-154 с истребителями на борту. Сообщается, что боевые воздушные машины потребовались ВКС РФ на территории САР не случайно – все дело в чрезмерно агрессивных действиях Турции.

По информации портала Avia.Pro, новые истребители ВКС намеревается использовать для ударов по позициям протурецких боевиков. Для проведения боевых операций выбраны северо-западный и северный районы страны, где базируются не только террористы, но и турецкие военнослужащие.

Сирийские СМИ также сообщают, что еще до прибытия транспортника на российскую авиабазу, в район населенного пункта Аль-Баб выдвинулось крупное подразделение военнослужащих РФ. Журналисты предполагают, что это может указывать на подготовку к вооруженному столкновению.

Официальной информации о каких-либо намечающихся боевых операциях пока не поступало.