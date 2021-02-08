читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия активно предпринимает превентивные меры из-за анонсированной Соединенными Штатами переброски в Норвегию стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На северных границах РФ уже появились самолеты управления и дальнего радиолокационного обнаружения A-50, сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

Авторы канала рассказали, что самолет ВКС А-50 был переброшен с аэродрома в Иваново на авиабазу Оленья, расположенную неподалеку от Мурманска. Эксперты утверждают, что ранее подобные перелеты всегда сопровождались появлением рядом с А-50 стратегических ракетоносцев.

Вполне вероятно, что маневры ВКС РФ напрямую связаны с действиями США. Появление американских бомбардировщиков обостряет ситуацию в арктическом регионе и Пентагон не может этого не знать. Именно поэтому Россия усиливает свои позиции на севере страны и готовится к сдерживанию возможной агрессии НАТО, оправдываемой как обычно «обеспечением стабильности и безопасности».

Вам может понравиться

Чешский эксперт: Европа сама помогла Путину одержать победу над Навальным

Европа даже не сумела понять, что собственными руками помогла Путину одержать победу…

В Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Неподалеку от Марьинки на Донбассе произошел взрыв, в результате которого погибли двое…

МИД Украины ждет ответа от России на закрытие Зеленским трех телеканалов

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Украине «прилетит» от России…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшая облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Подольск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -14 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до -0 °C |