Россия активно предпринимает превентивные меры из-за анонсированной Соединенными Штатами переброски в Норвегию стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На северных границах РФ уже появились самолеты управления и дальнего радиолокационного обнаружения A-50, сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

Авторы канала рассказали, что самолет ВКС А-50 был переброшен с аэродрома в Иваново на авиабазу Оленья, расположенную неподалеку от Мурманска. Эксперты утверждают, что ранее подобные перелеты всегда сопровождались появлением рядом с А-50 стратегических ракетоносцев.

Вполне вероятно, что маневры ВКС РФ напрямую связаны с действиями США. Появление американских бомбардировщиков обостряет ситуацию в арктическом регионе и Пентагон не может этого не знать. Именно поэтому Россия усиливает свои позиции на севере страны и готовится к сдерживанию возможной агрессии НАТО, оправдываемой как обычно «обеспечением стабильности и безопасности».