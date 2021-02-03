Россия и Индия предварительно договорились насчёт совместной работы над истребителями МиГ-35. Об этом рассказал Владимир Дрожжов – замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как он указал, сейчас ожидается объявление тендера по поставке в Индию самолётов. Так, сообщается, что Нью-Дели собирается заказать 110 истребителей, при этом 17 самолётов должны быть доставлены готовыми. Ещё 93 самолёта Индия соберёт сама по лицензии. Стоимость тендера – около 15-18 миллиардов долларов.

Индии было направлено предложение о поставке российских истребителей, индийские лётчики уже провели на них пробные полёты. Окончательный выбор будет сделан не ранее апреля или мая.

Таким образом, в случае победы в этом тендере России, производство МиГ-35 будет осуществляться совместно с Индией. В тендере, как отмечается, также могут принять участие США, Франция и Швеция.