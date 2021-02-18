Россия уведомила Норвегию о массированных ракетных пусках в период с 18 по 24 февраля. В качестве зоны поражения в NOTAM-уведомлении для пилотов указан район между островом Медвежьим и материковой частью страны.

Эксперты уже обратили внимание на то, что запуски ракет будут производиться вокруг 24-го меридиана. Ранее Норвегия ввела ряд ограничений, запрещающих проведение учений к востоку от этой линии, однако для России сделано исключение, так как информацию подтвердил представитель норвежского военного ведомства Бриньяр Стордал.

Выбор данного района для учений вряд ли случаен, считают специалисты. Скорее всего, таким образом Москва намеревается продемонстрировать Осло свое недовольство появлением на территории северного государства стратегических бомбардировщиков B-1B, принадлежащих ВВС США.

Соединенные Штаты активно расширяют военное присутствие в Норвегии. Помимо ракетоносцев, на территории страны появились противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, а в Тромсе полным ходом идет строительство нового порта, в котором будут базироваться американские субмарины.