Юрий Лямин, военный эксперт, считает, что США продолжат обострять ситуацию в Сирии, «подпитывая» боевиков, желая увеличить свое влияние на Ближнем Востоке.

Согласно его словам, в регионе сложилась опасная обстановка, которая может в любой момент привести к масштабному вооруженному конфликту, и Соединенные Штаты могут запросто воспользоваться этим. По этой причине России следует ждать нового витка противостояния с террористами летом или осенью текущего года.

По мнению Лямина, для усложнения жизни российских военных в Сирии Вашингтон может усилить свое военное присутствие в стране и ввести новые санкции против вооруженных сил РФ. Джо Байден, новый американский президент, ранее уже получил от Пентагона предложение начать проведение более наступательной политики в ближневосточном регионе.