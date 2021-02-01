Мошенники в Сети играют на страхе российских граждан перед коронавирусной инфекцией и предлагают приобрести разнообразные «чудо-таблетки» и новейшие лекарственные препараты против Covid-19, сообщают представители Роспотребнадзора. Они собрали целую «коллекцию» способов обмана на теме коронавируса и призвали россиян не реагировать на подобные предложения.

Так, наиболее распространенными в Сети являются такие уловки мошенников, как:

предложения о продаже «волшебных» масок и других средств защиты по предоплате. После получения денег злоумышленники не присылают ничего;

реализация «уникальных» средств, которые позволяют очистить воздух и уничтожить витающие в нем вирусы;

предупреждения по телефону о том, что абонент контактировал с ковидным пациентом. Сразу же после этого мошенник требует сделать платный тест на коронавирус на дому;

предложения абсолютно бесплатно дезинфицировать квартиру, сделать бесплатный тест или прививку от коронавируса. В этом случае главная цель мошенника – попасть в квартиру, провести «рекогносцировку» и в дальнейшем выкрасть какое-либо имущество;

продажа БАДов или лекарств, облегчающих состояние при коронавирусе или даже полностью вылечивающих Covid-19.

Роспотребнадзор также рекомендует отклонять предложения по дистанционной работе, которые содержат вирусы или требуют обязательной предварительной покупки методических материалов. Все это – мошеннические схемы, которые «расцвели» из-за пандемии коронавируса.