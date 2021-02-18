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Представители Рособоронэкспорта отметили, что в рамках мероприятия IDEX-2021 будут впервые продемонстрированы танки Т-14 «Армата» и БТР на основе платформы «Бумеранг».

Согласно словам Александра Михеева, руководителя компании, во время выставки, которая должна пройти в Абу-Даби в нынешнем году, РФ продемонстрирует множество новейших видов вооружения. К примеру, будут показаны: новейшая БМП, созданная на основе колесной платформы «Бумеранг», танк «Армата», а также зенитные ракетные установки «Тор-Э2», «Викинг» и «Антей-4000».

Отмечается, что «Арзамасский машиностроительный завод» собирается в ходе международной выставки провести презентацию выпускаемой им боевой техники в режиме онлайн. Будут также показаны современные образцы автомата АК-19 и системы противодействия беспилотникам.

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  • Анна
  • 15.02.2021
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