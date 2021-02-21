Автомат АК-12, прошедший глубокую модернизацию, уже тестируют МВД и Росгвардия. В настоящий момент принимается решение о закупках обновленного оружия для целей этих силовых структур. Однако раньше следующего года оно принято точно не будет, заявил Дмитрий Тарасов, возглавляющий концерн «Калашников».

В пресс-службе концерна сообщили, что объем поставок автоматов российскому военному ведомству пока неизвестен. В прошлом году, к примеру, он составил 35 тысяч единиц. Кроме того, пресс-служба рассказала об изменениях, которые привнесла модернизация АК-12.

Сообщается об усовершенствовании прицельных приспособлений, которое дает возможность существенно повысить точность стрельбы, а также об эргономичном прикладе. Кроме того, «Калашников» несколько изменил рукоятку управления стрельбой и спусковую скобу оружия.