ВНИИ «Сигнал», который входит в структуру «Ростеха», разработал новейший робототехнический комплекс «Удар», способный полностью в автономном режиме перемещаться по полю боя. Также он наделен возможностью взаимодействовать с беспилотными аппаратами.

Индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что автономное перемещение обеспечивается набором измерителей и датчиков, которые оценивают рельеф местности и выстраивают маршрут движения для робота. Одновременно с этим подсистема планирования рассчитывает параметры задания и оценивает возможность его выполнения.

В качестве платформы для робота «Удар» использована БМП-3, в которой предусмотрено наличие шести боевых отделений. В соответствии с особенностями конструкции разработчики роботизировали каждое из них.

Оздоев также рассказал, что «Удар» может взаимодействовать как с беспилотниками, так и с легкими роботами, которые создаются для транспортировки боеприпасов, разминирования местности, перевозки раненых и других целей. Как БПЛА, так и легкие роботы могут привязываться к «Удару» и получать от него питание.