В ходе 45-дневной войны в Нагорном Карабахе азербайджанские войска могли уничтожить российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент», сообщают эксперты издания «Репортер». Они ссылаются на размещенную в сети видеозапись.

На ролике, опубликованном главным военным ведомством Азербайджана, можно увидеть установку, которая с виду очень похожа на российскую систему РЭБ. Известно, что комплекс «Репеллент» находился на вооружении Еревана, что подтверждается и нанесенным на него армянским номером.

Авторы публикации сообщают, что установка могла быть уничтожена ударом из артиллерийских орудий либо ракетами, выпускаемыми с беспилотных аппаратов или истребителей ВС Азербайджана.

Комплексы «Репеллент» созданы специально для обнаружения малоразмерных воздушных целей. В отличие от других систем они эффективно обнаруживают беспилотные аппараты, ориентируясь на электронные сигналы. Кроме того, системы оснащены оптическим оборудованием, выявляющем БПЛА даже в плохих погодных условиях или ночью.