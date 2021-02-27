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В Свердловской области рекламный ролик, в котором девочка показывает средний палец, был признан ненадлежащим и нарушающим закон.

Речь идёт о рекламе застройщика «Брусника». По сюжету ролика, девочка прощается со своим старым домом и двором, и, уезжая, показывает средний палец. В конце ролика демонстрируется логотип застройщика, намекая на то, куда именно переехала девочка со своей семьёй.

Ролик был показан на YouTube ещё в ноябре. На него пожаловались сразу несколько физических лиц, а также «Уралинформбюро» и СРО «Безопасное детство». В разбирательство были привлечены третьи лица – практически все крупные строительные холдинги Екатеринбурга.

В итоге было признано, что реклама является ненадлежащей, так как формирует негативное отношение к лицам, которые не используют рекламируемый товар. Кроме того, указывается, что реклама способствует формированию чувства превосходства у несовершеннолетних, которые обладают рекламируемым товаром, и развивает комплекс неполноценности у тех, у кого этого товара нет.

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