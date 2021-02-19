Специалисты компании NCTAR из США предлагают устанавливать на сверхзвуковые самолеты реактивные двигатели для уменьшения шума их работы.

Исследователи подготовили 3D-модель нового авиалайнера, способного летать на сверхзвуковых скоростях, а также обладающего обтекаемым фюзеляжем и изогнутыми вверх крыльями. Реактивные установки при этом были размещены в подкрыльном пространстве. Инженеры отмечают, что благодаря подобной форме ударная волна сначала будет перенаправлена вниз, а потом отражена наверх, что позволит снизить громкость.

Кроме того, некоторые отраженные волны смогут играть роль дополнительной подъемной силы. Эксперты также планируют поменять структуру двигательного сопла, разместив поток газа из внешнего контура двигателя прямо под струей газового генератора.