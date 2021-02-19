Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты компании NCTAR из США предлагают устанавливать на сверхзвуковые самолеты реактивные двигатели для уменьшения шума их работы.

Исследователи подготовили 3D-модель нового авиалайнера, способного летать на сверхзвуковых скоростях, а также обладающего обтекаемым фюзеляжем и изогнутыми вверх крыльями. Реактивные установки при этом были размещены в подкрыльном пространстве. Инженеры отмечают, что благодаря подобной форме ударная волна сначала будет перенаправлена вниз, а потом отражена наверх, что позволит снизить громкость.

Кроме того, некоторые отраженные волны смогут играть роль дополнительной подъемной силы. Эксперты также планируют поменять структуру двигательного сопла, разместив поток газа из внешнего контура двигателя прямо под струей газового генератора.

Вам может понравиться

Некоторые люди получили от неандертальцев защиту от коронавируса

Международная группа учёных доказала, что некоторые современные люди получили от неандертальцев гены,…
  • Анна
  • 18.02.2021
  • читать 1 минуту

Российские ученые установили новый мировой рекорд в сфере квантовой криптографии

Группа ученых из Российского квантового центра установила новый мировой рекорд в сфере…

Учёные рассказали о причине исчезновения мамонтов в Северной Америке

Учёные рассказали о причинах вымирания мамонтов и других представителей мегафауны в Северной…
  • Анна
  • 17.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – пасмурно, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 19 февраля – пасмурно, до -1 °C |