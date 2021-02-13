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Февральский полет трех американских бомбардировщиков – B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и B-1B Lancer ставил перед собой сразу несколько стратегических целей, сообщает издание The Drive. Причем главной из них была возможность взаимодействия самолетов между собой и обмен информацией между ними.

Такой обмен, по мнению экспертов, позволил бы самолетам наводить ракетные атаки, а также выполнять целый ряд других функций. В качестве примера приведена ракета AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, используемая на всех трех самолетах.

Еще одна цель вылета заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможности Соединенных Штатов потенциальным противникам. В числе которых уже традиционно находятся Россия, Китай, КНДР и Иран. Стратегические бомбардировщики призваны показать, что у США имеются возможности для сдерживания «агрессии» со стороны этих и других стран.

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