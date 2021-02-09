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Российские стратегические бомбардировщики выполнили полет, который продолжался в течение 12 часов. Маршрут самолетов пролегал над Норвежским, Баренцевым и Гренландским морями в обход территориальных вод других государств.

Главное оборонное ведомство страны сообщает, что в ходе полета были в точности соблюдены все действующие сегодня Международные правила использования воздушного пространства.

Ракетоносцы сопровождались истребителями морской авиации ВМФ России. Представители Минобороны рассказали, что такие полеты над не принадлежащими ни одной из стран водами регулярно осуществляются над Балтийским и Черным морями, а также над Тихим и Атлантическим океаном. Помимо этого, бомбардировщики дальнего действия периодически летают над арктическими территориями РФ.

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