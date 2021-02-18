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Во время тестового запуска, проводимого для определения параметров точности выводимого груза, ракета-носитель «Ангара-5» даже перевыполнила заданные российским военным ведомством требования. Она вывела на низкую орбиту Земли 23 тонны и продемонстрировала высокую точность проведения этой процедуры.

Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов поставил ракете оценку «отлично» за эти испытания и сообщил, что она превзошла все даже самые смелые ожидания. Также он отметил, что «Ангара-5» подтвердила соответствие заявленным энергомассовым характеристикам силовой установки.

По словам Кузнецова, на испытаниях 14 декабря ракета также доставила на стационарную орбиту макет спутника, масса которого составила более 2400 килограммов. Он отметил, что в будущем можно выводить и более тяжелые объекты, что подтвердили результаты подсчетов остатков топливных компонентов.

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