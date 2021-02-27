Алексей Пушков, российский сенатор, уверен, что удар американских ВВС по Сирии следует рассматривать в качестве сигнала для РФ и других стран, указывающего на характер внешней политики Джо Байдена, лидера США.

На своей страничке в «Телеграме» член Совфеда отметил, что данный ракетный обстрел является сигналом КНР, Ирану, РФ, Израилю и Саудовской Аравии. Он добавил, что неважно, куда именно был осуществлен удар – важен сам факт его нанесения менее чем через два месяца после прихода новой американской администрации.

По мнению Пушкова, Соединенные Штаты даже не пытаются протянуть «оливковую ветвь» Ирану. Скорее всего, они хотят возвратиться к обсуждению ядерной сделки с дополнительными условиями, направленными, на изменение региональной политики Тегерана. США также потребуют, чтобы он полностью отказался от своей ракетной программы, считает российский сенатор.