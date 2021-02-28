Психолог Наталья Варская рассказала о том, как избежать переедания, которое может развиться у человека на фоне сильного стресса.

Как отметила эксперт, еда является одним из способов снять стресс. Однако это может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Поэтому психолог рекомендует найти что-то более безобидное, что также помогает организму вырабатывать гормоны удовольствия.

У разных людей замена еде может быть различной. Так, кто-то предпочтёт находиться на природе и наблюдать за лесом и цветами, а кто-то будет проводить это время в музее.

Также Варская указала, что зачастую справиться с зависимостью от еды самостоятельно человек не может, и ему требуется помощь специалистов. Кроме того, она отметила, что эти люди, как правило, склонны к зависимостям, и пищевая является наиболее простой, которую человек выбирает подсознательно.