Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Психолог Наталья Варская рассказала о том, как избежать переедания, которое может развиться у человека на фоне сильного стресса.

Как отметила эксперт, еда является одним из способов снять стресс. Однако это может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Поэтому психолог рекомендует найти что-то более безобидное, что также помогает организму вырабатывать гормоны удовольствия.

У разных людей замена еде может быть различной. Так, кто-то предпочтёт находиться на природе и наблюдать за лесом и цветами, а кто-то будет проводить это время в музее.

Также Варская указала, что зачастую справиться с зависимостью от еды самостоятельно человек не может, и ему требуется помощь специалистов. Кроме того, она отметила, что эти люди, как правило, склонны к зависимостям, и пищевая является наиболее простой, которую человек выбирает подсознательно.

Вам может понравиться

Врач рассказала, кому не стоит употреблять сырые овощи

Диетолог Екатерина Бурляева сообщила о противопоказаниях, имея которые, следует воздержаться от употребления сырых овощей. Согласно словам эксперта, сырые овощи не стоит есть людям, которые имеют эрозивную или язвенную болезнь ЖКТ.
  • Анна
  • 27.02.2021
  • читать 1 минуту

Учёные рассказали о продукте, который на 25% снижает риск смерти

Американские специалисты рассказали о продукте, на 25% понижающем риск смерти от некоторых заболеваний. Об этом рассказало издание Express. Речь идёт о перце чили. Как заявляют эксперты, его регулярное добавление в
  • Анна
  • 28.02.2021
  • читать 1 минуту

Врач-кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала о нетипичных признаках, которые могут указать на инфаркт. Как отмечается, типичными симптомами инфаркта являются острая боль в груди, резкий скачок давления, одышка. Но помимо них на
  • Анна
  • 27.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | Королев: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 28 февраля – небольшой дождь, до 2 °C |