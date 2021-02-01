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Протурецкие боевики в ночь на воскресенье предприняли наступление на позиции сирийских войск в провинции Идлиб. Бои продолжаются до сих пор, но армии СРА пока удается сдерживать натиск джихадистов.

Известно, что ночью террористы обстреляли позиции войск Асада из реактивных ракетных установок в попытке захватить населенный пункт Кафранбел. Кроме того, они наступают и неподалеку от города Маарет ан-Нууман, пытаясь взять под свой контроль автодорогу М5. Все дело в том, что эта трасса, соединяющая Алеппо со столицей САР Дамаском является одним из стратегически важных объектов для Анкары и поддерживающих ее боевиков.

По мнению экспертов, наступление джихадистов будет отбито сирийскими войсками, после чего армия Асада перейдет в контрнаступление. Не исключено, что она будет поддержана с воздуха истребителями и бомбардировщиками российских ВКС. Пока же войска САР отражают атаки боевиков, заняв оборону.

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