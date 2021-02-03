Юрий Рогулев, научный сотрудник МГУ, назвал американскую систему ПРО дуршлагом, так как ей не удастся защитить США от всех МБР, запущенных Россией.

Военный эксперт отметил, что в Соединенных Штатах задумались о разработке глобальной защитной системы еще в 80-х годах прошлого столетия, однако на ее создание требовалось огромное количество денег. По этой причине Вашингтон сразу же раскритиковали. К тому же эта система не способна перехватить все ракеты.

В РФ при этом предупреждали США, что если они продолжат создание данной системы, приближая ее к российским границам, то ей придется взяться за созданием нового вооружение. В конечном итоге, именно это и произошло.