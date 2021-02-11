Применение лазерных 3D-сканеров

Применение лазерных сканеров

Как правило, 3D-сканирование востребовано там, где необходимы мониторинг качества и измерение объектов с замысловатой геометрией; при реверс-инжиниринге; для сравнения изготовленной детали с программным трехмерным объектом или реальным эталоном. Применение 3D-устройств особенно эффективно, когда требуется информация о детали, данные о которой обычными средствами получить долго, тяжело или вообще невозможно в ряде случаев.

Строительство и реконструкция зданий

Использование трехмерных сканеров необходимо для создания рельефа поверхности, это требуется для первичной оценки требуемых на объекте работ, для создания проекта, а также для проверки качества непосредственно в процессе строительства. Нередко при восстановлении или ремонте строительных конструкций инженеры сталкиваются с тем, что существующие исполнительные чертежи неточны или содержат не все данные. Сканирование лазером в таком случае поможет дополнить чертежи точными моделями как внутренних объектов, так и экстерьера, в результате чего общая картина будет полной и поможет качественной разработке последующих дополнений и, при необходимости, реконструкции.

Транспорт

Лазерные 3D-сканиры применяются также в транспорте – например, для нужд топографии, при оценке дорожной инфраструктуры (перекрестки, прилегающие участки, тротуары и т. д.), обследовании повреждений текущих объектов, определении объемов материала для дороги, воссоздания утерянных чертежей мостов и т. п. Также устройства применяют при техобслуживании и возведении аэропортов, гаваней, туннелей, ж/д-объектов.

Сканирование лазером используется и непосредственно для создания транспортных средств (автомобилей, самолетов). Там оно выполняет роль машинного зрения на робототехнических линиях (основное назначение – проверка качества изготавливаемых деталей). Трехмерные сканеры будут полезны при ремонте транспортных средств, в тюнинге.

Коммунальные нужды и технологические объекты

Выдающаяся точность сканирования в 3D позволяет добиться высокого качества детализации инженерных сооружений, в результате чего временные затраты на обновление и ремонт таких коммуникаций могут существенно сократиться. Кроме того, при помощи 3D-сканеров возможны оценка и контроль состояния объектов (включая особенно опасные) – благодаря этому количество персонала, находящегося в неблагоприятной среде, может существенно сократиться.

Нефтедобыча в море

На морских платформах по добыче нефти необходимо соблюдать строгий контроль во всех процессах за все время работы таких сооружений. Сами конструкции платформ непрерывно подвергаются существенным нагрузкам – большая разница температур, сильные ветры, бурные течения, действие вредной среды. Лазерное 3D-оборудование помогает оперативно выявлять любые неточности в геометрии таких конструкций, благодаря чему можно предотвратить аварийные случаи, а в тех ситуациях, когда последних не удается избежать – оперативно, без лишнего риска оценить потери и объем работ, требуемых для восстановления конструкций.

Судебная экспертиза

Задействование лазерных 3D-устройств потребуется и для сохранения доказательной базы у судмедэкспертов или следователей. Вместо ориентировки только на полевые измерения и фотографии можно смоделировать место преступления в трехмерном представлении, где будут отражены габариты, расстояния и местоположения объектов – причем с большой точностью. Такой 3D-объект будет полезен в следственных экспериментах и в судах.

Другие области использования

Кроме описанных сфер применения, сканирование при помощи трехмерных устройств используются в следующих областях:

палеонтология (реконструкция отсутствующих частей скелетов древних ископаемых);

медицина (включая стоматологию);

археология (реконструкция исторических объектов);

картография (разработка ГИС, геоматика, создание карт).

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