Сотрудники управления МЧС по Подмосковью сообщили о ликвидации пожара, возникшего в частном доме, расположенном в населенном пункте Томилино, и унесшего жизни двух человек.

Отмечается, что информация об открытом горении поступила спасателям вчера, 14 февраля, в полседьмого утра. Огонь охватил жилое здание площадью 176 квадратных метров. Его удалось потушить примерно в девять часов утра. На месте пожара были найдены тела двух жильцов. В настоящее время судмедэксперты пытаются установить их личности.

На месте инцидента продолжают работать специалисты, пытаясь установить точную причину возгорания. Согласно предварительным сведениям, пожар мог возникнуть из-за поврежденной или старой проводки.