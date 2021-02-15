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Сотрудники управления МЧС по Подмосковью сообщили о ликвидации пожара, возникшего в частном доме, расположенном в населенном пункте Томилино, и унесшего жизни двух человек.

Отмечается, что информация об открытом горении поступила спасателям вчера, 14 февраля, в полседьмого утра. Огонь охватил жилое здание площадью 176 квадратных метров. Его удалось потушить примерно в девять часов утра. На месте пожара были найдены тела двух жильцов. В настоящее время судмедэксперты пытаются установить их личности.

На месте инцидента продолжают работать специалисты, пытаясь установить точную причину возгорания. Согласно предварительным сведениям, пожар мог возникнуть из-за поврежденной или старой проводки.

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