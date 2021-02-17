Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесом в ходе телефонной беседы выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за поставки вакцины «Спутник V». Кроме того, главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Марио Абдо Бенитес сам инициировал разговор с российским лидером, чтобы поблагодарить за вакцину. Стороны обсудили и другие аспекты сотрудничества. Так, они договорились предпринимать всевозможные меры для развития отношений в будущем, причем не только в борьбе с Covid, но и в других областях.

Напомним, что в начале месяца Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины Альбертом Фернандесом. В ходе этой беседы также обсуждались вопросы борьбы с пандемией, поставки российского препарата и сотрудничество в торгово-экономической сфере.