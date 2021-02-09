Американское военное судно-заправщик «Ларами», которое зашло в Черное море вместе с ракетными эсминцами «Портер» и «Дональд Кук», в настоящий момент возвращается в порт постоянной дислокации. В Сети появились фотографии, поясняющие, почему корабль так быстро покинул акваторию.

На снимках хорошо видно, что и дно, и весь корпус заправщика покрыты густой ржавчиной. Эксперты, да и простые пользователи, увидевшие эти фотографии, ужаснулись, увидев эти фотографии. Они просто не могут взять в толк, как Laramie вообще сумел добраться до Черного моря и не затонул где-нибудь по пути.

Некоторые пользователи пишут, что теперь стало понятно, почему российские береговые комплексы и истребители наносили имитационные удары именно по заправщику. Ведь военный корабль больше похож на мишень, используемую на флотских учениях.

«И это вся мощь флота США», – задаются вопросом другие пользователи Сети.