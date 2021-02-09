Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское военное судно-заправщик «Ларами», которое зашло в Черное море вместе с ракетными эсминцами «Портер» и «Дональд Кук», в настоящий момент возвращается в порт постоянной дислокации. В Сети появились фотографии, поясняющие, почему корабль так быстро покинул акваторию.

На снимках хорошо видно, что и дно, и весь корпус заправщика покрыты густой ржавчиной. Эксперты, да и простые пользователи, увидевшие эти фотографии, ужаснулись, увидев эти фотографии. Они просто не могут взять в толк, как Laramie вообще сумел добраться до Черного моря и не затонул где-нибудь по пути.

Некоторые пользователи пишут, что теперь стало понятно, почему российские береговые комплексы и истребители наносили имитационные удары именно по заправщику. Ведь военный корабль больше похож на мишень, используемую на флотских учениях.

«И это вся мощь флота США», – задаются вопросом другие пользователи Сети.

Вам может понравиться

В Москве девушка забыла телефон в такси и лишилась 2 миллионов рублей

Девушка, которая нечаянно оставила в такси сумку со смартфоном, потеряла около двух…

Студенты ДНР рассказали об опасных для России последствиях незаконных акций

В результате длительных несанкционированных протестов в России может возникнуть гражданский конфликт, который…

Ветеран АТО жестко ответил Кравчуку на призывы “начать стрелять” на Донбассе

Призывы «старого флюгера» Леонида Кравчука «начинать стрелять» на Донбассе – это слишком…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |