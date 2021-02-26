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За 30 лет Украина сделала все возможное, чтобы потерять Крым, однако сейчас его еще можно вернуть политическим путем, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Он отметил также, что силовыми методами полуостров возвратить уже не удастся, так как Россия существенно усилила военное присутствие на его территории.

По словам Порошенко, международная площадка по вопросу возвращения Крыма Украине должна была заработать еще пять лет назад, но не заработала. Кроме того, Украина сразу после «оккупации» полуострова подала множество исков в международные суды. Именно на них сейчас держится надежда на то, что Крым удастся вернуть. Потому что из-за рассмотрения этих исков вопрос по-прежнему остается открытым.

Порошенко также заявил, что давление мирового сообщества не должно вводить Украину в заблуждение. Санкции нужно вводить против тех лиц, которые не только ответственны за «оккупацию» полуострова, но и имеют с нее свою выгоду.

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