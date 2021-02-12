Специалисты из Польши разработали устройство, которое выявляет наличие коронавируса в выдыхаемом воздухе менее, чем за десять секунд.

Как сообщается, устройство было разработано компанией ML System. Испытания разработки в настоящее время уже были завершены, также было получено разрешение на переход к фазе исследования готовых мазков. Президент компании Давид Циконь заявил, что теперь они ждут результатов исследований, которые позволят им понять чувствительность и результативность их разработки.

По словам Циконя, разработка не требует специализированного обслуживания. Также он выразил надежду, что их устройство будет массово использоваться и поможет в предотвращении заражения коронавирусом. К примеру, он указал, что анализатор можно использовать в аэропортах, на рабочих местах или на пограничных переходах.