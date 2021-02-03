Специалисты из Польши рассказали о том, кто имеет наибольший риск умереть из-за коронавируса.

В исследовании были изучены сведения о нескольких тысячах пациентов различного возраста. Как сообщается, самый высокий риск умереть от коронавируса был у тех пациентов, кто имел онкологические заболевания – 25,6%. Чуть менее риск скончаться от коронавируса был у пациентов, которые перенесли инсульт – 24,3%.

Также указывается, что у пациентов наиболее часто были выявлены такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь лёгких – 22,5%, ишемическая болезнь сердца – 18,8% и прочие заболевания, связанные с сердцем и сосудами – 15,8%.

Возраст также напрямую влияет на смертность от коронавируса. Так, показатель смертности для пациентов в возрасте от 80-ти лет составляет 22,6%, в возрасте 70-80 лет – около 15%, в возрасте 60-70 лет – примерно в два раза меньше.