Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Interia сообщили, что в Польше смоделировали военный конфликт с РФ. Страна проиграла «войну» всего за 5 дней.

Авторы материала отмечают, что польские вооруженные силы недавно провели одни из самых крупных учений под названием «Зима-20», в рамках которых было сымитировано принятие атаки с восточного направления. Войска Польши должны были сдерживать «врага» на протяжении одного месяца, однако, по словам журналистов, им этого не удалось.

Отмечается, что условный противник смог взять столицу страны в окружение уже на 4-й день «конфликта», а на следующий день флот и авиация Польши были полностью ликвидированы. В результате она оказалась в ситуации даже хуже, чем во время Второй Мировой войны. Журналисты добавляют, что при моделировании боев учитывалось современное оружие США.

Вам может понравиться

В Вашингтон продолжают прибывать войска для «искоренения темных сил расизма»

Телеканал Fox News сообщил, что в Вашингтон продолжают прибывать военнослужащие. Их целью…

NI: Военные учения доказывают, что НАТО не может спасти Норвегию от России

25 октября 2018 года более 50 тысяч военнослужащих выдержали холодную скандинавскую погоду,…

Доктор Мясников заявил о низкой эффективности ношения масок и перчаток

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от обязательного ношения масок. Свою…
  • Анна
  • 03.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – небольшая облачность, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 10 °C |