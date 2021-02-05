В информагентстве Interia сообщили, что в Польше смоделировали военный конфликт с РФ. Страна проиграла «войну» всего за 5 дней.

Авторы материала отмечают, что польские вооруженные силы недавно провели одни из самых крупных учений под названием «Зима-20», в рамках которых было сымитировано принятие атаки с восточного направления. Войска Польши должны были сдерживать «врага» на протяжении одного месяца, однако, по словам журналистов, им этого не удалось.

Отмечается, что условный противник смог взять столицу страны в окружение уже на 4-й день «конфликта», а на следующий день флот и авиация Польши были полностью ликвидированы. В результате она оказалась в ситуации даже хуже, чем во время Второй Мировой войны. Журналисты добавляют, что при моделировании боев учитывалось современное оружие США.