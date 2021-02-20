Россия может помочь Соединенным Штатам не «потерять лицо» в Афганистане, считают политические обозреватели. Однако они тут же замечают, что новый президент США Джо Байден вряд ли захочет прибегать к помощи РФ,

Суть проблемы кроется в том, что после множественных заявлений бывшего лидера США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана они по-прежнему остаются на территории этого государства. Все дело в том, что Трампу так и не удалось получить поддержку в Конгрессе, а Джо Байден вообще отложил этот вопрос до лучших времен.

Теперь у Соединенных Штатов остается лишь два выхода – наращивать контингент в Афганистане, чтобы сдерживать талибов («Талибан» – террористическая организация, официально запрещенная в РФ), либо обратиться за помощью к России. Которая может убедительно объяснить талибам необходимость пребывания американских войск в стране. В этом случае США смогут остаться на территории Афганистана и в то же время избежать военного противостояния.