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Политолог Евгений Сатановский прокомментировал намерение НАТО использовать территории Польши и Прибалтики для нанесения удара по Калининграду.

Так, ранее специалисты НАТО опубликовали план нападения на Калининград. В авангарде во время этой операции предполагается задействовать военнослужащих Польши. Объясняется это «обеспечением безопасности» стран Балтии.

Как уверен Сатановский, основную угрозу этот план несёт для Польши и Прибалтики. Будущее этих стран в случае реализации задуманного плана находится под большим вопросом. Как эксперт считает, такая инициатива демонстрирует то, что НАТО рассматривает восточную Европу лишь в качестве плацдарма для войны с Россией и нанесения по ней удара в будущем.

Также эксперт заявил, что планы НАТО говорят о скором вооружённом конфликте, и в будущей войне с высокой вероятностью будет применяться ядерное оружие.

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