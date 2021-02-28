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Украина используется Западом в роли тарана, который должен уничтожить экономику России, уверен немецкий политический обозреватель Александр Рар. Он также пояснил, что именно поэтому американский президент Джо Байден постоянно напоминает, насколько важен Киев и для Америки, и для Европы.

Рар привел несколько примеров из докладов «мозговых центров» США, которые все как один твердят о необходимости разрушения российской экономики. Одновременно с этим они предостерегают власти Соединенных Штатов от развязывания боевых действий, так как предсказать, кто именно победит в войне, практически невозможно.

Киев, по мнению политолога, активно пользуется тем, что Соединенные Штаты не только не порицают, но и всячески поощряют Украину за «пакости» в адрес РФ и за высказывания против России. При этом в новой администрации США много официальных лиц, которые способны самостоятельно решать с Украиной любые вопросы и указывать ей, что именно нужно делать.

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