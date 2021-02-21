читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глядя на Донецк, Горловку и весь Донбасс, американские военные видят Корею, в которой они потерпели сокрушительное поражение в 1950-1953 годах, заявляет политический обозреватель Дмитрий Евстафьев. Он поясняет, что Корейская война стала для США уроком того, как не нужно воевать, поэтому они даже не пытаются соваться на территории ЛНР и ДНР.

По мнению политолога, на картах, которые имеются в распоряжении каждого американского военнослужащего, на месте Украины большими буквами написано слово «поражение». Поэтому Киев зря ждет поддержки от НАТО.

В то же время США видит хороший плацдарм для нападения на Россию в прибалтийских государствах. Латвия, Эстония и Литва рассматриваются американскими военнослужащими в качестве «балкона», на который может выйти кто угодно, чтобы оценить ситуацию вперед.

Вам может понравиться

NI: США планирует сбивать беспилотники противника лазерным оружием

В ближайшие два года на вооружение армии США поступят мобильные комплексы High…

Американский политолог Крумхольц: Силы США на исходе, но Байден этого не понимает

Президент США Джо Байден рискует наделать больше ошибок на внешнеполитическом поприще, чем…

Россия ответила на критику Западом ЗРПК “Панцирь-С”

Запад активно использует против российской боевой техники все грязные методики недобросовестной конкуренции,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Подольск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Армавир: погода, 21 февраля – переменная облачность, до 0 °C |