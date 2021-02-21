Глядя на Донецк, Горловку и весь Донбасс, американские военные видят Корею, в которой они потерпели сокрушительное поражение в 1950-1953 годах, заявляет политический обозреватель Дмитрий Евстафьев. Он поясняет, что Корейская война стала для США уроком того, как не нужно воевать, поэтому они даже не пытаются соваться на территории ЛНР и ДНР.

По мнению политолога, на картах, которые имеются в распоряжении каждого американского военнослужащего, на месте Украины большими буквами написано слово «поражение». Поэтому Киев зря ждет поддержки от НАТО.

В то же время США видит хороший плацдарм для нападения на Россию в прибалтийских государствах. Латвия, Эстония и Литва рассматриваются американскими военнослужащими в качестве «балкона», на который может выйти кто угодно, чтобы оценить ситуацию вперед.