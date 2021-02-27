Российский лидер Владимир Путин задекларировал невмешательство РФ во внутренние дела Украины и тем самым сорвал планы Запада. Соединенным Штатам очень уж хотелось «обременить» Россию 40-миллионной страной, которую нужно в прямом смысле содержать, так как сама она сделать это не в состоянии. Однако у США ничего не получилось, уверен политический обозреватель Ростислав Ищенко.

По его словам, теперь Украина превратилась в головную боль для Соединенных Штатов. Политолог утверждает, что значение этого государства заключается не в том, кто сумеет первым его захватить, а кто выступит в роли его ликвидатора.

В ходе обсуждения строительства газопровода «Северный поток-2» США выступили за то, что Европа должна иметь возможность перекрыть подачу «голубого топлива», если РФ будет ущемлять Киев. Путин ответил на это одной фразой, заявив, что Соединенные Штаты хотят «повесить» на Россию обязанность расплачиваться за американские провалы на Украине.

Ищенко отмечает, что отказ от Украины – совершенно правильное решение Путина. США поддерживали эту страну, теперь пусть ликвидируют ее, списывают многочисленные долги, делают что угодно. Если для них это так обременительно, можно еще и Европу подключить. Но с Россией такой номер точно не пройдет