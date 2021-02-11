Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Россия способна ускорить агонию США, даже не начиная войну.

По мнению эксперта, США к настоящему времени исчерпали все ресурсы, которые требуются государству. Так, мировая экономика заточена под интересы американского государства, и она предполагает непрекращающееся расширение. Но сейчас это расширение достигло предела. В итоге экономика США терпит кризис, и возникают парадоксы, когда компания терпит убытки, а её капитализация растёт.

Из-за проблем в экономике у Вашингтона происходит также снижение возможностей в финансовой и политической сферах. Так, ранее США были способы диктовать Европе свою волю, сейчас же их влияние ограничено странами наподобие Украины. Другие же страны теперь способны противостоять США.

Есть проблемы и в армии – вооружённые силы США растянуты по миру, из-за чего потеряли возможность реального контроля ситуации. Затронул кризис и военную промышленность, из-за чего США начинает отставать от России в гиперзвуковом вооружении.