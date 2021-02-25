ПАО «КАМАЗ» собирается построить в Набережных Челнах испытательный полигон, стоимость которого составит более одного миллиарда рублей.

Как сообщил главный конструктор Сергей Назаренко, предприятие само выделит средства на строительство полигона. Также он рассказал, что полигон будет представлять собой город с инфраструктурой, только в меньшем масштабе, где будут расположены перекрёстки и надувные автомобили. На полигоне собираются испытывать новые автомобили-беспилотники на различных типах дорог.

Планируется возвести объект на участке в 12 га, который находится на пересечении первой и второй автодорог. Ориентировочная стоимость этого участка более 200 миллионов рублей, при этом земля была передана предприятию на безвозмездной основе.