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Певица Глюкоза вызвала среди своих подписчиков в Instagram споры недавней публикацией.

В кадре певица предстала в слитном купальнике, который оголил её спину и ягодицы. Наталья позирует спиной к зрителю на пляже, широко раскинув руки. Также на ней имеется прозрачная сетчатая накидка с капюшоном. В подписи Глюкоза указала, что «душа требует тепла».

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни выразили недовольство из-за очередной откровенной фотографии, заявив, что певица «почти голая» и «всё доступно и открыто». Некоторые предложили в следующий раз сделать фото без трусов.

Другие же заявили, что у певицы горячее и идеальное тело, а её фигура – божественная. Также некоторые поклонники указали, что это лучшее, что видели их глаза.

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