«Грамотное» объявление от коммунальных служб Подмосковья позабавило жителей Домодедово, а некоторые фразы из него уже стали мемами, стремительно распространяющимися по сети.

Объявление, которое вывесили на подъездах домов представители ЖЭУ Пушкино, дословно звучит так:

«Связи с капитальной замены лежака ХВС, 11.02. 2021 г. будет выменное отключение с 10:00 до 14:00. Проси извинение за не причиненное удобство.»

По объявлению сразу видно, что писал его человек, очень далекий от русского языка. И уж точно не кто-то из руководителей организации. Больше всего жителей насмешила фраза про извинения «за не причиненное удобство» – именно она быстро стала вирусной и успела позабавить не только пользователей из Московской области.

Отдельно отмечается, что в Домодедово не сильно удивились такому объявлению. Все дело в том, что в коммунальных службах работают в основном мигранты, которые либо плохо знают русский язык, либо не знают его совсем.