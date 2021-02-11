Производственное объединение «Севмаш» готовит атомную подводную лодку «Белгород» к первому выходу в море с беспилотниками «Посейдон» на борту. В настоящий момент на субмарину устанавливается испытательное оборудование, предназначенное для тестовых запусков новейших видов российского вооружения.

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что испытания «Посейдонов» на полигоне успешно завершены. Ранее для их запусков применялась субмарина Б-90 «Саров», которая сперва запускала макеты ядерных роботов, а затем и готовые прототипы.

По словам конструкторов, разработка полноценного комплекса, включающего подводную лодку-носитель и беспилотные аппараты, займет не менее пяти лет.

На испытаниях «Белгорода» с «Посейдонами» будет определяться соответствие заявленным характеристикам ходовых качеств АПЛ, а также скорость работы атомного реактора. На последнем этапе субмарина выпустит торпеды и беспилотный подводный аппарат.