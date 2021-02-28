Певица Анна Седокова приняла участие в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», однако ей пришлось покинуть студию со скандалом.

Причиной этому стало то, что Галкин и другие гости шоу весьма активно принялись обсуждать насыщенную личную жизнь певицы, и даже показали снятый на эту тему видеоролик. Как известно, Седокова уже несколько раз состояла в браке, но ни один из них не продержался долгое время. В конце прошлого года певица вышла замуж за Яниса Тимма, который стал её четвёртым официальным мужем.

Подобное отношение разгневало Седокову, и она открыто высказалась об этом, заявив, что не считает приличным обсуждение личной жизни в публичном пространстве на глазах у зрителей. Она отметила, что никто не имеет права осуждать и обсуждать то, что у неё не складывается личная жизнь. Также она заявила, что человек, который сделал ролик, клеймит женщину за то, что она хочет быть счастливой.

После этого, несмотря на уговоры Галкина остаться, певица покинула студию.