Североатлантический альянс объявил Россию врагом и наращивает силы у ее границ под предлогом «сдерживания агрессии». Однако тем самым он вынуждает РФ действовать еще более активно, чтобы защититься от его агрессивных действий, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, НАТО неустанно перемещает свою военную инфраструктуру все ближе к рубежам России, а также наращивает ее, перебрасывая в соседние с РФ государства все новые и новые подразделения, вооружения и технику.

Напомним, что НАТО за последние несколько месяцев усилил свое военное присутствие в Польше и Прибалтике, в Румынии и Норвегии, в целом ряде других стран. Кроме того, в Черном море все чаще появляются американские ракетные эсминцы, провоцирующие российские корабли на агрессивные действия.