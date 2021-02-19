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Селфи-камера смартфона ZTE Axon 20 5G, которую производитель спрятал под экран, не оправдала ожиданий экспертов DxOMark. Они отметили очень низкое качество снимков, а также ухудшение цветопередачи и большое количество шумов на видеозаписях.

Съемку на подэкранную фронтальную камеру эксперты оценили всего в 26 баллов, что является очень низким результатом. Также они сообщили, что из-за встроенного под дисплей фотомодуля он некорректно отображает цвета.

Сообщается, что с 26 баллами ZTE Axon 20 5G занял предпоследнюю позицию в рейтинге по качеству фронтальной камеры. Он обошел лишь недорогой телефон с фотомодулем на 5 мегапикселей (ZTE установила на свой флагман камеру на 32 МП). И проиграл целых 33 балла девайсу, занявшему на одну позицию выше.

По мнению специалистов, нужны дополнительные исследования и серьезные доработки для того, чтобы заставить подэкранную камеру делать качественные фотографии.

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