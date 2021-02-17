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Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в тех областях, которые вызывают интерес обеих стран, даже несмотря на то, что Россия представляет собой серьезную угрозу для Североатлантического альянса. Такое заявление появилось на официальном интернет-сайте американского военного ведомства.

Сообщается, что вопросы, связанные с угрозами, исходящими от России, станут одной из главных тем предстоящей встречи министров обороны государств НАТО.

По словам чиновников Пентагона, новая американская администрация уже сообщала Москве, что намеревается привлекать ее к ответственности за любые агрессивные или не поддающиеся логике действия. Однако отказываться от сотрудничества с Россией в сферах, интересных для обеих сторон, Вашингтон не собирается.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться вопросы усиления присутствия НАТО в Восточной Европе и увеличения мощи ВС государств, входящих в Трансатлантический блок

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