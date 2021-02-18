Соединенные Штаты намерены и дальше размещать свои стратегические бомбардировщики по всему миру, заявил начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун. Он не исключил, что еще несколько таких самолетов появится в Норвегии.

Браун отметил, что B-1B представляют собой ракетоносцы, способные нести военную мощь Америки в любое место и в любое время. При этом Норвегия остается одной из ключевых стран для размещения этих самолетов.

Напомним, что ранее норвежский военный эксперт Турмуд Хейер заявил, что Осло принимает чрезмерно активное участие в конфликте между сверхдержавами Россией и Соединенными Штатами. Он отметил, что появление американских бомбардировщиков может означать, что в случае вооруженного столкновения этих государств Норвегия станет для них полем битвы и может быть полностью уничтожена воюющими сторонами.