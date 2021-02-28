Отказ всего от 4 вредных привычек поможет продлить жизнь на целых 10 лет, заявляют американские специалисты в области медицины. Свое заявление они подтверждают результатами исследований.

По словам ученых, самыми опасными из этих привычек являются употребление алкоголя и курение, о вреде которых давно знает каждый житель планеты.

Кроме того, эксперты рекомендуют всеми силами избегать безделья, укорачивающего человеческий век. Они советуют найти хобби, которое делает счастливым, чтобы прожить на 18 процентов дольше людей, не испытывающих этого чувства. Также ученые заявляют, что радость приносит общение с домашними питомцами и помощь другим в качестве волонтера.

Кроме того, необходимо позаботиться об изменении рациона питания. В свое меню необходимо включать только полезную пищу, которая защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Эксперты рекомендуют средиземноморскую диету, которая включает в себя исключительно полезные для здоровья продукты питания.