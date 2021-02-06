Отец Ольги Бузовой обратился к Давиду Манукяну с вопросом о том, не собирается ли он помириться с его дочерью.

Пара встречалась почти два года, но несколько недель назад Ольга заявила о расставании с Манукяном, изрядно шокировав своих поклонников, которые уже надеялись на скорую свадьбу и рождение детей. После этой новости певица ещё больше удивила поклонников, рассказав, что Давид ей изменял, оскорблял её и даже бил.

Отец Ольги решил вступиться за дочь, и в Instagram Манукяна оставил ему сообщение. Он поинтересовался, не хочет ли Давид «разнулить», а также заявил, что Ольга страдает. Впрочем, на данный момент сообщение Игоря Бузова осталось без комментариев со стороны Давида.

Однако вместо него в комментариях отметились подписчики, которые согласились с отцом Ольги, и заявили, что Давиду пора перестать дуться, и они очень ждут, когда пара воссоединится.